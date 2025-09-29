「これが、我が家の20年！ 長男がウラ婆に会いに帰ってきた」【写真】20年前の出会い小さな長男とウララちゃんの原点2025年9月2日、Xユーザー・リキペペさん（@eriki1783）はそんなコメントを添えて2枚の写真を投稿しました。そこに写っていたのは、20年前に保護され、生後2カ月だった三毛猫「ウララ」ちゃん（女の子）と、その兄弟「レイ」くんを見つめる小さな長男の姿。そしてもう一方の写真には、高齢になりおむつをつけて横