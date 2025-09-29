日本ハムは29日、古川裕大捕手と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。古川は20年ドラフト3位で入団し、2年目の22年にプロ初出場を含む36試合に出場したが、23年が17試合、24年が1試合、今季は一軍出場がなかった。