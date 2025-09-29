当時の面影が…花束を抱えて笑顔で誕生日を報告実写版ドラマ「ちびまる子ちゃん」で主役のまる子を演じた元人気子役が28歳に―。インスタグラムで披露した誕生日ショットが話題となっている。9月12日に28歳になったことを報告し「この1年も色々なことに挑戦して、実りある年になるように!がんばります!!28歳はどんな1年になるのかな!たのしみ!!」とつづったのは女優の森迫永依。花束を抱えた笑顔の1枚をアップした。この投稿