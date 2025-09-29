◆ソフトバンク投手練習（29日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの倉野信次投手コーチが、開幕前に「先発5本柱」構想を考えていたことを明かした。2連覇を果たしたチームでは、大関友久と有原航平が13勝、リバン・モイネロと上沢直之が12勝を挙げるなど「2桁勝利カルテット」が生まれた。救援陣も杉山一樹、松本裕樹、藤井皓哉を中心に盤石の態勢を築いた。倉野コーチは「先発が頑張ってくれたから、中継ぎも最後まで