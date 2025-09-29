◆ソフトバンク投手練習（29日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの倉野信次投手コーチが、ロベルト・オスナ投手の1軍復帰を明言した。29日に本拠地で行われた先発投手練習に参加した倉野コーチは、30日の日本ハム戦からオスナと津森宥紀、上茶谷大河の1軍合流を明言。オスナについては「だいぶ状態は上がってきたのかな。昨日もすごく腕振れていたし。球速も出てたので、上がってきたなと」と期待していた。オスナは交