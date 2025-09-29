女優の吉岡里帆（32）が29日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。雑誌「FRaU」（講談社）をメンションして撮影オフショットを披露した吉岡。ハワイのビーチで撮影したという美しいショットを掲載した。この投稿にファンからは「絵になりますね」「素敵な写真」「リアルマーメイド」「幻想的な童話の一部のよう」「スリムなシルエットがたまらなく美しい」「南の島に人魚が現れたかと」「すごく癒やしをいただきま