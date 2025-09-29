2025年度も折り返しの10月。子育てと仕事の両立の仕組みや75歳以上で一定の所得がある人の医療費負担が変わります。■柔軟に働ける環境作りのための措置を義務化育児しながら柔軟に働ける環境づくりのため、事業主は10月から、3歳から小学校入学前の子どもを育てる労働者のために、以下の5つの選択肢のうち、2つ以上の対応をとることが「義務」づけられます。（1）出社や退社の時間を自主的に決められるフレックスタイム制か、始業