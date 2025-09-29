トライフープ岡山 プロバスケットボールB3が開幕しました。トライフープ岡山が好発進です！ 27日、新指揮官のもとアウェー・山口での開幕戦に臨んだ白のユニホームのトライフープ。 序盤から一進一退の攻防となるなか、B1優勝経験もある新加入のセンター、ジョシュ・スコットがゴール前で力強さを見せると……。第4クオーターにはリードを広げたい重