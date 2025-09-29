アジア株香港株大幅反発、中国大型連休で消費拡大期待上海株は売買手控え、あすは製造業PMI 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 26490.23（+362.03+1.39%） 中国上海総合指数 3832.90（+4.80+0.13%） 台湾加権指数 25580.32（休場） 韓国総合株価指数 3433.91（+47.86+1.41%） 豪ＡＳＸ２００指数 8860.80（+73.08+0.83%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80752.13（+325.67+0.40%）