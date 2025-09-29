東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米大統領が29日に米議会指導部と協議へ 予算成立しなければ10月1日から一部政府機関閉鎖、雇用統計発表は延期される見通し 【中国】 中国習近平国家主席が米国に「台湾独立反対」表明を要請（WSJ） トランプ氏が中国との経済的取引に熱心なため台湾問題での転換を引