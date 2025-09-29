阿里雲のサーバー。（資料写真、杭州＝新華社配信）【新華社北京9月29日】中国電子商取引（EC）大手アリババグループ傘下の阿里雲（アリババクラウド）はこのほど、新たなグローバルインフラの拡張計画を発表した。ブラジル、フランス、オランダの3カ国にクラウドコンピューティングサービスのリージョンを初設置するほか、メキシコ、日本、韓国、マレーシア、ドバイにあるデータセンターを拡張することで、世界の顧客の増え続け