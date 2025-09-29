巨人は２９日、「ファーム・リーグ参加球団規程」に基づいてくふうハヤテベンチャーズ静岡に派遣していた育成選手の田村朋輝投手の派遣を同日付で終了したと発表した。田村は東京出身の右腕で、酒田南高から２２年度育成選手ドラフト２位で巨人に入団した。くふうハヤテでは今季１１試合に登板し、３勝５敗、防御率４・７８の成績を残した。