【U18日清食品トップリーグ2025男子】仙台大学附属明成高等学校 69ー76 福岡大学附属大濠高等学校（9月27日／シティホールプラザアオーレ長岡）【映像】福大大濠のエースガード、衝撃のコンボ炸裂福岡大学附属大濠高等学校（福岡県）の榎木璃旺が、魅惑のステップバックとクイックフェイントで相手を翻弄。美しい3ポイントシュートを沈めてアリーナを沸かせた。9月27日にU18日清食品トップリーグ2025（バスケットボールの