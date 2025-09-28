9月13日、34年ぶりに東京で開幕した「東京2025世界陸上」は21日に終了した。連日、5万人を超える観客の大声援に包まれた会場「国立競技場」には計61万9288人が訪れ、日本陸上競技における過去最大の数字であることが発表された。陸上競技史上に残る過去イチの盛り上がりを9日間にわたり会場で中継していたのが、2大会ぶりにスペシャルアンバサダーを務める織田裕二とボーイズグループ「＆TEAM」のK、そして女優・今田美桜だ。