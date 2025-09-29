「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午後２時現在で、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所が「売り予想数上昇」で３位となっている。 同社は２５日朝、メドレックスと米国で共同開発してきた「ＤＷ－５ＬＢＴ（リドカインテープ剤、商標名Ｂｏｎｄｌｉｄｏ）」について、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）から成人の帯状疱疹後の神経疼痛を適応とした販売承認を取得したと発表した。