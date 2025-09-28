現在、5人の候補者によって争われている自民党総裁選。9月25日発売の『週刊文春』で、有力候補と目されてきた小泉進次郎農水相の陣営で、悪質な“ステマ作戦”がおこなわれていたことが報じられた。「同報道によって、小泉氏のInstagramのコメント欄には《総裁選を辞退して下さい》などといった声が相次ぎ、26日には『総裁選辞退』がネットのトレンドワード入り。小泉氏は26日の記者会見で、『私自身も知らなかったこととはいえ