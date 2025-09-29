Snow Manの深澤辰哉と宮舘涼太が目を閉じて両手を合わせて祈る群馬旅オフショットが、ディズニープラス公式Instagramで公開された。 【写真】深澤辰哉＆宮舘涼太が目を閉じて手を合わせる群馬旅など『旅スノ』ショット①～③ ■『旅するSnow Man』群馬編のワンシーン 日本テレビとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Travel