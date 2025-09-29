FC今治は29日、東海大DF丸山大和(21)の2026シーズン加入内定を発表した。丸山は青森山田高出身で、高校3年時にはインターハイと全国高校サッカー選手権の2大会ともに決勝でゴールを奪ってU-18プレミアリーグを含む高校3冠に大きく貢献した。その後東海大に進学し、今年2月のデンソーカップチャレンジでは関東A選抜に入っていた。クラブは「身体能力を活かしたヘディングの強さ、対人の強さが特徴のセンターバック。闘う気持