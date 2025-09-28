2024年8月にお笑い芸人のやす子に向け、Xで《お前は偉くないので、死んでくださーい》と投稿して大炎上。仕事をすべて失い、姿を消したフワちゃんが、9月27日に復帰に向けて友人の芸人と密談していたと『週刊女性PRIME』が報じた。「都内の高級タイ料理店でシソンヌの長谷川忍さんと、仕事に関する話をしていたと報じられました。長谷川さんはフワちゃんの友人としてよく名前が上がる一人で、付き合いは5年以上になるといいます