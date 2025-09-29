【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERの1stフルアルバム『DRIP』のタイトル曲「DRIP」のMVが、自身3度目となるYouTube再生数3億回を突破。2024年11月1日に公開されてから約331日での達成となった。 ■「SHEESH」「BATTER UP」に続く、3本目の3億ビュー突破MV 「DRIP」のMVは公開直後「24時間以内に最も多く見た動画1位」となり、19日連続でグローバルYouTube日刊チャートにランクイン。音源も