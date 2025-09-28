9月27日放送の『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）で、カンニング竹山隆範の愛車が“痛車”に変身するドッキリがおこなわれ、物議を醸している。当日のドッキリについて芸能記者が振り返る。「この日、竹山さんは週に1度の『ノンストップ！』（同系）生出演のため、フジテレビの地下駐車場に黒い高級車で到着しました。竹山さんの愛車にラッピングするために必要な5時間を確保するべく、番組スタッフは所属