9月26日、ラジオ番組『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（文化放送）が放送され、金曜日パートナーを務めるタレントの壇蜜が同日卒業した。8年間出演を続けた美女パーソナリティには、感謝と労いの言葉がSNS上であふれている。一方、番組公式Xで公開された彼女の近影に対しては、リスナーから心配の声が寄せられている。「同ラジオ番組は2007年5月から放送が開始され、壇蜜さんが出演するようになったのは2018年からです。同日の