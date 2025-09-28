9月27日、Hey! Say! JUMPを8月に脱退した中島裕翔が、自身のInstagramを更新した。投稿では、2026年1月から放送予定のWOWOWの連続ドラマ『シリウスの反証』の出演情報を解禁。弁護士役を務めるワンシーンの画像を公開し、《是非お楽しみに！》とコメントした。グループ在籍時には発表のたびにファンからは期待の声で溢れていた中島のSNSだが、今回は一転して否定的な反応が目立った。「中島さんは2007年、Hey! Say! JUMPのメン