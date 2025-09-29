◇国民スポーツ大会第1日レスリング競技（2025年9月29日滋賀県栗東市民体育館）女子53キロ級2回戦で、21年東京五輪50キロ級金メダルの須崎優衣（千葉・キッツ）が岡田愛生（石川・東洋大）を12―2のテクニカルスペリオリティーで下し、準々決勝進出を決めた。須崎は50キロ級で銅メダルを獲得した昨夏のパリ五輪以来、約1年2カ月ぶりの実戦復帰。金メダル奪還を目指す28年ロサンゼルス五輪に向けて、力強く再スタートを切