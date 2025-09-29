結成１６年目以上のお笑い芸人による賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」で優勝経験を持つ、ギャロップ、ガクテンソク、ツートライブの３組が２９日、大阪市内で、スリーマンライブ「漫才匠」（１０月２７日・なんばグランド花月、１２月１日・ルミネｔｈｅよしもと）へ向けた取材会を行った。２月にギャロップとガクテンソクの２組で行われた公演の第２弾。５月に優勝したツートライブが加わり、王者３組が集結した。ギャロッ