愛知県警などによると、29日午前8時過ぎ、同県西尾市の住宅で「煙が見える」と119番があった。男女2人が搬送され、病院で死亡が確認された。この家に住む高齢の女性と息子と連絡が取れておらず、県警は男女の身元などを調べる。