俳優松坂桃李(36)が、28日放送の深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか?」（日曜深夜0時55分）に出演。子育てについて話す場面があった。20年に女優戸田恵梨香（37）と結婚し、23年に第1子が誕生している松坂は、「ここ数年で結婚して家族ができて、子どもも生まれたんで。それによって環境も自分の中では変わったので」と話した。占い師のゲッターズ飯田氏は「お子さんが生まれると運気がめちゃくちゃ良くなる星