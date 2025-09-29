２９日、羽田空港の敷地内にある格納庫で火災が発生した。午前９時過ぎに「建物から黒い煙が出て燃えている」と１１９番通報があり、消防車など３０数台が出動し消火活動が行われた。格納庫の屋根などおよそ５００平方メートルが焼け、火はおよそ１時間半後の１０時４０分頃にほぼ消し止められた。作業員が解体作業をしていたが、ケガ人はいなかった。この火事による空の便への影響も出ていない。警視庁によると当時、格納庫