©KAMATAMARE SANUKI サッカー明治安田J3リーグ第29節、17位のカマタマーレ讃岐は27日、アウェーで金沢と対戦。 後半19分、金沢にコーナーキックから先制点を決められます。 後半28分、カマタマーレは川西のクロスを宮市がヘディングシュート。キーパーに防がれますが、こぼれ球を岩岸が蹴り込んで同点とします。 その5分後にはゴール前に