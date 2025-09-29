NHK「連続テレビ小説」第113作で、9月29日（月）より放送予定の『ばけばけ』でヒロインの松野トキ役を演じる俳優の郄石あかりさんが、株式会社クラフティア（旧・九電工）のイメージキャラクターに就任。郄石さんが出演する新CMも放送・配信されています。■九電工は、「クラフティア」へ。30秒篇■九電工は、「クラフティア」へ。15秒篇株式会社九電工は創立80周年を迎えた節目に、10月より「クラフティア」に社名を