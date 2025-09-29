昨年9月29日に90歳で亡くなった声優・大山のぶ代さんを偲ぶ会が29日、都内でしめやかに営まれた。発起人の1人である毒蝮三太夫が大山さんを偲んだ。【写真】めっちゃ美人！若いころの大山のぶ代さん古川登志夫の姿も毒蝮は、大山さんとテレビ創成期からの親友であり、大山さんの結婚式では司会を務めた。この日は、発起人の1人として毒蝮が弔辞を読んだ。「会ったときから、昭和11年、同い年って。30年40年そう思ってた。聞