日本陸連は29日、来年6月の「第110回日本陸上競技選手権大会」を名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開催することを発表した。大会期間は6月12〜14日。同会場での開催は、2016年の第100回大会以来、10年ぶりとなる。今年9月に世界選手権が東京の国立競技場で開催され、総入場者数は61万人を超えた。今度は日本一を決める戦いが名古屋で行われる。10月16日からは数量限定でスーパー先行チケットの販売も始まる。