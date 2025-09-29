一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を9月29日正午から30日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、ザ・キャピトルホテル東急（2名素泊まり）が73,332円から、ホテルアラマンダ青山（同）が49,508円から、ホテルエミシア札幌（同）が7,510円から、ウェスティンホテル仙台（同）が30,360円から、