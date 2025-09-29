現地時間９月27日、チリでU-20ワールドカップが開幕した。こうした大きな国際大会が開かれる時、開催地の空港や街中では、それを知らせるバナーやポスターを頻繁に見かけるものだが、残念ながらチリの首都サンティアゴでは、それらと出会う機会がほとんどない。図らずもチリは、南米予選で最下位に終わり、来年開催されるワールドカップへの出場権を逃したばかり。失意の最中とあっては、今大会への関心も薄いのかもしれない