船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地時間９月27日、チリのサンティアゴで行なわれたU-20ワールドカップの初戦で、エジプトと対戦。２−０で快勝を飾った。序盤から主導権を握った日本は、29分に齋藤俊輔が獲得したPKを主将の市原吏音が決めて先制に成功する。48分にも、ショートカウンターからMF石井久継が狙い澄ましたコントロールショットでネットを揺らし、追加点を奪取。このリードを危なげなく守り切った。船越ジャ