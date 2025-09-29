【青島文化教材社2026年2月発売予定「ザ☆チューンドカー」シリーズ新製品】 2026年2月 発売予定 「1/24 VERTEX S15 シルビア '99 （ニッサン）」価格：3,410円 「1/24 ラリーアート CZ4A ランサーエボリューションX '07（ミツビシ）」価格：3,740円 「1/24 ブリッツ JZX100 チェイサー ツアラーV '96 （トヨタ