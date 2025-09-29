J2のジュビロ磐田は29日、所属のアカデミーコーチがクラブ内において不正行為を行っていたことが判明したと発表した。当該コーチはクラブ内に保管されていた備品等を不正に持ち出し、外部へ売却していた事実が確認されたことから、9月25日付で契約を解除したという。被害額は総額約280万円相当にのぼることが判明しており、全額の弁済を受ける予定。すでにJリーグには報告を行っているとのことだ。クラブは、今回の件を重大に受け