昨年、第1子を出産し、母親となって人生の新たなステージに進んだ貫地谷しほり。「実生活で母親を経験した彼女の演技が今後どう変化していくのか」と期待してしまう反面、「彼女の演技においては、そこまでの変化は起こらないのではないか」とも思ってしまう。それほどまでに完成度の高い俳優の一人だ。貫地谷といえば2002年の映画「修羅の群れ」でデビュー後、2004年の映画「スウィングガールズ」で注目を浴び、その後、映画、ド