【青島文化教材社2026年2月発売予定「1/700 ウォーターライン」シリーズ新製品】 「No.611 米国海軍 戦艦 ノースカロライナ」価格：2,420円 「日本陸軍 丙型特殊船 あきつ丸 前期型」価格：3,740円 「No.537 日本海軍 水上機 紫雲・瑞雲」価格：1,760円 「1/700 ウォーターライン No.611 米国海軍 戦艦 ノースカロライナ」