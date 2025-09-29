今季限りで退任する横浜ＤｅＮＡ・三浦監督（右）プロ野球・横浜ＤｅＮＡの三浦大輔監督（５１）が今季限りで退任することが２９日、球団関係者への取材で分かった。チームは２８日の広島戦に勝ち、３年ぶりのセ・リーグ２位が確定。しかし、阪神に独走優勝を許した責任を取って球団に辞任を申し出て、了承されたという。球団は「ファンを大事にできる人」などを条件に後任人事を進めるとみられる。三浦監督は２０１６年に現役