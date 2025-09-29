メッツは２８日（日本時間２９日）、敵地でのマーリンズ戦に０―４で敗れ、ポストシーズン進出への望みを完全に絶たれた。１６２試合のシーズンを終えて８３勝７９敗。別地区のレッズとは完全に同じ勝敗だったが、地直接対決で２勝４敗と負け越していたため、ワイルドカード争いから脱落となった。今後はチーム再建に向けた動きも本格化することになる。地元ニューヨークの放送局「ＳＮＹ」（電子版）は、カルロス・メンドー