落語家の立川志らくが２９日ＴＢＳ「ひるおび」で「ステマ問題」に言及。自民党・総裁選で小泉進次郎農水相陣営が行ったステマ問題について厳しい論調で批判した。自民党総裁選に出馬している小泉農相陣営の議員の事務所が「ニコニコ動画」に小泉氏を称賛することを書いてほしい、と「やらせコメント」を要請していたとする問題が２５日発売の「週刊文春」報道で表面化。小泉氏がこの事実を認め謝罪している。この問題につい