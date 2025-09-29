ガールズグループKISS OF LIFEのジュリーと、オーディション番組『BOYS II PLANET』に出演したボーイズグループVERIVERYのカンミンに熱愛説が浮上した。【写真】ジュリー、アイドルらしからぬ“大胆露出”9月28日、中国のSNS「Weibo（ウェイボー）」に、カップルとみられる男女がバーの個室でスキンシップを交わす映像が公開された。映像には、男性がソファに横たわった女性の髪を撫でたり、女性が席を立とうとすると後ろから抱き