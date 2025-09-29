日本女子プロゴルフツアーのスタンレーレディスホンダ（１０月１０〜１２日、静岡・東名ＣＣ）に渋野日向子（サントリー）が参戦することが２９日、分かった。この日までにエントリーを済ませた。６位だった３月のＶポイント×ＳＭＢＣレディス以来７か月ぶりの国内でのプレーになる。渋野は２０２１年大会で４人によるプレーオフを２ホール目で制し、１９年１１月の大王製紙エリエールレディス以来６８６日ぶりとなる涙の優勝