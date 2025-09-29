日本ハムは２９日、古川裕大捕手（２７）と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。この日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で球団から通告を受けた後、取材に応じた古川は「自分的にも薄々感じていた部分はあった。野球はもう辞めるつもり。引退という形になる」と現役を引退する意向を示した。今後は未定。古川は上武大から２０２０年ドラフト３位で入団。プロ２年目の２２年には３６試合に出場した。２３年は１７試合、２４