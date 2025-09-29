お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史（32）が28日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。野球部時代の仲間からのメッセージに涙する場面があった。この日は、「動いていないLINEグループを既読にできる？」と題した企画を実施。長らく稼働していないLINEグループにメッセージを送り、3分以内に既読がつけばチャレンジ成功というもの。佐々木の高校野球部時代の同級生が集まったLINEグループを使い