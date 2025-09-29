皆さんは「自分の顔がイヤだ」と感じたことはありますか？どの角度から見ても「不細工」と、毎日鏡を見るたびに落ち込む。今回ママスタコミュニティに投稿を寄せたママは自分の容姿に強い嫌悪感を抱いているようです。『暑くてマスクを外して歩いているけれど、このようなクソ不細工な顔、晒さない（さらさない）方がいいのだろうか……。30、40代の頃はマシだった。51歳になってから心底気持ち悪いとしか思えなくなってきた……