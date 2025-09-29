バスケットボール、Bリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡や主要スポンサーのやずやグループなどが29日、福岡市内で会見し、新設を表明している新本拠地の詳細を発表した。建設地は福岡市東区の香椎照葉アイランドアイ内で、収容約6000人。来年8月に着工し、2028年12月に落成。29年3月の開業を目指す。やずやグループの民設民営となる。Bリーグは26年秋、ビジネス面を重視したリーグに再編。最上位カテゴリーの「Bプレミ