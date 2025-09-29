＜ライダーカップ最終日◇28日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞伝統の米欧対抗戦は最終日、シングルス12マッチが行われた。欧州のビクトル・ホブラン（ノルウェー）が首痛により棄権しハリス・イングリッシュとの対戦は引き分けに。7ptと大量リードをしていた欧州が勝利を決めるのに、11マッチのうち8マッチが必要だと、誰が想像したことだろう。【写真】夫人たちの自撮りが美しすぎる最終18番