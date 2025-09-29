カブスの鈴木誠也外野手（31）の妻で元新体操日本代表のキャスター・畠山愛理（31）が29日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。家族写真を披露した。鈴木はこの日、レギュラーシーズン最終戦となった本拠でのカージナルス戦に「5番・右翼」で先発出場。4試合連発となる32号本塁打を放ってチームの3連勝に貢献。04年松井秀喜（ヤンキース）の31号を超えた。畠山は鈴木の本塁打の動画や、カブスのマスコットキャラクタ